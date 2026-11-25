jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hollywood, Will Smith dan istrinya, Jada Pinkett Smith, selamat setelah kebakaran melanda kompleks hunian mereka di Calabasas, Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS). Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak keluarga.

Dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Senin (23/11), media hiburan Page Six melaporkan aparat penegak hukum setempat menduga kebakaran di properti senilai 42 juta dolar AS atau sekitar Rp764,27 miliar itu terjadi secara tidak sengaja.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar tengah malam di kompleks hunian yang berlokasi di Cold Canyon Road, Calabasas. Api pertama kali muncul dari sebuah gudang berukuran sekitar 6 x 12 meter persegi di area properti tersebut.

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Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk menangani insiden tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari satu jam sehingga kebakaran tidak meluas ke bagian lain kompleks hunian.

Seorang sumber yang dekat dengan keluarga Smith menyebut Will Smith dan Jada Pinkett Smith berada dalam kondisi selamat. Keduanya juga dilaporkan masih berada di kediaman mereka setelah insiden kebakaran tersebut.

Meski tidak ada korban jiwa, seorang petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami kondisi yang mengharuskannya mendapatkan perawatan medis setelah bertugas menangani kebakaran.

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Hingga laporan tersebut dipublikasikan, aparat setempat menilai kebakaran terjadi secara tidak disengaja.

Sementara itu, tidak disebutkan adanya laporan mengenai kerusakan lebih lanjut pada bagian utama kompleks hunian pasangan selebritas tersebut.