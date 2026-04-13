William Heinrich Ambil Formulir Caketum HIPMI

jpnn.com, JAKARTA - Komite Pemenangan Bakal Calon Ketua Umum BPP HIPMI William Heinrich resmi mengambil formulir pendaftaran di Kantor BPP HIPMI, Menara Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (12/4).

Komite pemenangan William terdiri dari delapan mantan ketua umum BPD HIPMI, yaitu Adriana Imelda Daat (Papua Barat), Dasril Sahari (Papua), Syawaluddin (NTB), I Putu Dedi Saputra (NTB), Ucu Susanto (Sulteng), M. Khozin Sinnay (Kepri), Wahyudi Yuka (Jabar), dan Ahmad Kuddus (Papua Barat).

Kedatangan komite pemenangan William diterima langsung oleh steering committe Munas HIPMI XVIII yang diketuai Ketua OKK BPP HIPMI Tri Febriyanto Damu.

"Kami datang mengambil formulir pendaftaran untuk saudara kami, William Heinrich yang telah bulat memutuskan maju sebagai Calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029," kata Adriana.

Adriana menegaskan, William siap mengikuti segala proses Munas HIPMI XVIII dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai kandidat ketua umum secara fair play.

"William akan bertarung sampai akhir. Segala daya dan upaya akan kami kerahkan untuk mengantarkan William sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029," tegas Adriana.

Menurut Adriana, William adalah sosok yang tepat memimpin HIPMI ke depan karena merupakan kader yang berproses dari bawah. Ia menyebut William sebagai sosok yang merangkul dan selalu mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dalam berorganisasi.

"William mantan Ketum BPC HIPMI Kaimana, kemudian menjadi Ketum BPD HIPMI Papua Barat. Sekarang dia menjabat Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas HIPMI ke VI. Selama menjadi kader HIPMI, William sangat dekat dengan semua kader HIPMI seluruh Indonesia. Semua pasti kenal William itu bagaimana," ujar Adriana. (tan/jpnn)