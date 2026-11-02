Willie Salim Beri Klarifikasi Soal Kehadirannya di Deklarasi Sumpah Pemuda 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Willie Salim buka suara mengenai kehadirannya di acara Deklarasi Sumpah Pemuda 2026 di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada 29 Oktober lalu.
Dia mengatakan bahwa kehadirannya di acara tersebut lantaran mendapat undangan.
Dalam unggahannya di Instagram, Willie Salim juga menegaskan dirinya tak terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengaturan peserta acara.
"Saya hadir karena mendapatkan undangan. Saya tidak terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengaturan peserta acara, serta tidak menerima bayaran ataupun imbalan dalam bentuk apa pun," ujar Willie Salim melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (2/11).
Dia mengaku hadir di acara tersebut karena ingin memberikan dukungan kepada masyarakat yang menyuarakan pendapat.
"Namun, saya menyadari bahwa saya seharusnya lebih teliti dalam memahami keseluruhan konteks kegiatan yang saya hadiri," kata Willie Salim.
"Terlepas dari apa pun niat saya, keputusan untuk hadir tetap menjadi tanggung jawab saya pribadi."
Dia lantas memohon maaf atas kekecewaan yang ditimbulkan akibat kehadirannya di acara tersebut.
Kreator konten Willie Salim buka suara mengenai kehadirannya di acara Deklarasi Sumpah Pemuda 2026 di Bundaran HI.
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