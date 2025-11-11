Willy Aditya: 14 Tahun NasDem, Saatnya Teguhkan Arah dan Tugas Sejarah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyampaikan momentum ulang tahun ke-14 partainya menjadi saat yang tepat untuk refleksi dan mempertegas arah perjuangan di panggung politik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam refleksi HUT ke-14 Partai NasDem, Selasa (11/11).

“Empat belas tahun sudah Partai NasDem berdiri. Di usia yang penuh makna ini, seperti pesan Ketua Umum Surya Paloh, kita harus berani mengakui bahwa kita masih punya pekerjaan rumah,” kata Willy Aditya.

Menurutnya, tugas sejarah NasDem tidak hanya memenangkan kontestasi politik, tetapi juga mengukuhkan partai sebagai kekuatan restorasi bangsa dan menyumbangkan gagasan bagi negara. “PR kita masih sama: PR ke dalam membangun eksistensi partai dan PR ke luar menyumbangkan pikiran bagi tugas dan kewajiban negara,” tegas Willy.

Ia menjelaskan, untuk menjawab tantangan itu, NasDem perlu fokus pada dua agenda besar. Pertama, agenda kebangsaan untuk merestorasi semangat nation state menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Kedua, agenda party building sebagai lokomotif gerakan perubahan.

“Inilah saat di mana kita harus mulai meredefinisi eksistensi kita sebagai kelompok politik. Lewat narasi yang kita bangun, kita bangun pula imajinasi akan Indonesia 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Willy juga menekankan pentingnya memperkuat tiga prinsip fondasi partai: common dreams, common learn, dan common works. “Common works akan kita rasakan ketika cita-cita bersama itu terwujud,” tuturnya.

Ia menegaskan partai politik adalah alat perjuangan publik yang esensial dalam demokrasi. “Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik. Partai adalah mesin perjuangan bersama, instrumen publik untuk mewujudkan apa yang disebut public goods,” kata Willy.

Willy menilai pengalaman tiga kali pemilu telah memberi pelajaran berharga. “Tugas kita kini ialah menjadikan setiap patahan sejarah sebagai rambu-rambu agar NasDem mampu lebih baik dan mampu berbicara banyak dari waktu ke waktu,” terangnya.