Wilujeng Sumping di Persib, Eliano Reijnders dan Andrew Jung

Eliano Reijnders resmi berseragam Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali mengumumkan perekrutan pemain baru menjelang penutupan jendela transfer Super League 2025/26.

Tambahan dua orang pemain baru didatangkan dari Perancis dan Finlandia. Mereka adalah Andrew Patrick Jung berposisi penyerang dan Eliano Reijnders, yang tak lain bek kanan Timnas Indonesia.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan kedatangan Andrew Jung melengkapi regulasi kuota pemain asing PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Dengan kehadiran Jung, total kini Persib memiliki 11 pemain asing yang akan memperkuat tim di ajang Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Deretan nama internasional itu adalah Wiliam Moreira Da Silva Marcilio (Brasil), Luciano "Lucho" Guaycochea (Argentina), Julio Cesar de Freitas Filho (Brasil), Rosembergne "Berguinho" da Silva (Brasil).

Kemudian, Uilliam Barros Pereira (Brasil), Ramon "Tanque" De Andrade Souza (Brasil), Adam Przybek (Inggris), Patricio Martin Matricardi (Argentina), Frans Putros Dhia Jirjis Haddad (Irak), dan Federico Barba (Italia).

Andrew Jung Pemain Prancis Pertama Milik Persib

Andrew Patrick Jung adalah penyerang asal Perancis kelahiran Remiremont, 8 Oktober 1997.

Persib Bandung mendatangkan Eliano Reijnders dan Andrew Jung di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer Super League 2025/26.

