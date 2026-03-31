Wings Air Setop Rute Penerbangan Bandung - Yogyakarta, Bandara Husein Sastranegara Kembali Lengang
jpnn.com, BANDUNG - Baru beroperasi beberapa bulan, maskapai Wings Air menutup rute penerbangan Kota Bandung dari Bandara Husein Sastranegara menuju Bandara International Yogyakarta (YAI).
Mulai awal pekan ini, tidak ada jadwal penerbangan yang seharusnya dilakukan maskapai Wings Air tersebut.
Suasana di Bandara Husein Satranegara Bandung pun kembali lengang dari aktivitas penumpang.
Sangat sedikit aktivitas di bandara tersebut, di mana sebelumnya ada penerbangan dari Bandung menuju Yogyakarta setiap harinya.
Penerbangan terakhir di Bandara Husein Sastranegara dilakukan pada hari terakhir arus balik Lebaran 2026.
Rute Bandung–Yogyakarta sebelumnya dilayani dengan pesawat tipe ATR 72-500 dengan kode penerbangan IW 1812 yang berangkat pukul 11.05 WIB dan tiba pukul 12.35 WIB.
Kemudian, rute Yogyakarta–Bandung dengan kode penerbangan IW 1811 dengan jadwal keberangkatan pukul 13.00 WIB dan tiba pukul 14.25 WIB.
Namun, hari ini pada jam penerbangan tidak ada pesawat yang lepas landas. Sejumlah pegawai Wings Air pun tidak berada di tempat yang biasanya mengarahkan penumpang berangkat ke Yogyakarta.
Wings Air menyetop sementara penerbangan rute Bandung - Yogyakarta dari Bandara Husein Sastranegara. Kondisi bandara kembali sepi.
- Rencana Gubernur Dedi Pakai Skema Tukar Guling untuk Selamatkan BIJB Kertajati
- Bandara Husein Sastranegara Akhirnya Buka Penerbangan Rute Jawa Tengah
- Walkot Farhan Usulkan Pengoperasian Dua Bandara Sekaligus di Jabar
- Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah Rute Penerbangan, Konektivitas Jawa Tengah Kian Terbuka
- Sinyal Positif Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Susi Air Buka Penerbangan
- Bu Susi Menangis di Bandara Husein Sastranegara