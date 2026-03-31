Wings Air Setop Rute Penerbangan Bandung - Yogyakarta, Bandara Husein Sastranegara Kembali Lengang

Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Baru beroperasi beberapa bulan, maskapai Wings Air menutup rute penerbangan Kota Bandung dari Bandara Husein Sastranegara menuju Bandara International Yogyakarta (YAI).

Mulai awal pekan ini, tidak ada jadwal penerbangan yang seharusnya dilakukan maskapai Wings Air tersebut.

Suasana di Bandara Husein Satranegara Bandung pun kembali lengang dari aktivitas penumpang.

Sangat sedikit aktivitas di bandara tersebut, di mana sebelumnya ada penerbangan dari Bandung menuju Yogyakarta setiap harinya.

Penerbangan terakhir di Bandara Husein Sastranegara dilakukan pada hari terakhir arus balik Lebaran 2026.

Rute Bandung–Yogyakarta sebelumnya dilayani dengan pesawat tipe ATR 72-500 dengan kode penerbangan IW 1812 yang berangkat pukul 11.05 WIB dan tiba pukul 12.35 WIB.

Kemudian, rute Yogyakarta–Bandung dengan kode penerbangan IW 1811 dengan jadwal keberangkatan pukul 13.00 WIB dan tiba pukul 14.25 WIB.

Namun, hari ini pada jam penerbangan tidak ada pesawat yang lepas landas. Sejumlah pegawai Wings Air pun tidak berada di tempat yang biasanya mengarahkan penumpang berangkat ke Yogyakarta.

