Wingstop Sambut HUT RI dengan Menghadirkan Rasa Baru Nusantara Heat

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati perayaan hari kemerdekaan ke-80 RI makin banyak penawaran menarik untuk masyarakat Indonesia, mulai dari beragam lomba berhadiah, potongan harga hingga ragam menu yang dikreasi dengan rasa nusantara. Salah satunya Nusantara Heat, menu terbaru dari Wingstop yang menghadirkan cita rasa pedas dan aneka rempah bumi nusantara.

Wingstop menghadirksn sembilan pilihan rasa yang ada, berkomitmen untuk selalu menghadirkan kejutan rasa kesepuluh untuk periode terbatas.

Kali ini dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, Wingstop menghadirkan varian rasa terbaru, yaitu Nusantara Heat.

Rasa ini merupakan menu edisi spesial untuk para pecinta ayam goreng yang ingin menikmati sensasi pedas dan gurih khas cita rasa Indonesia.

Nusantara Heat adalah perpaduan rasa yang menghadirkan sensasi yang berbeda.

Olahan Nusantara Heat terdiri dari bahan dasar cabai, bawang putih, serai dan bumbu lainnya.

Kombinasi pedas dan gurih yang kaya akan rempah ini terinspirasi dari kekayaan rasa Nusantara dengan aroma khas yang menggoda.

Nusantara Heat tersedia secara eksklusif selama bulan Agustus-September 2025 dan bisa dinikmati di seluruh restoran Wingstop Indonesia.