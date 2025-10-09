WINNER 2025 Dorong Kolaborasi Indonesia-Belanda untuk Menghadapi Tantangan Global

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mendukung penuh kerja sama internasional di bidang riset, inovasi, dan budaya yang berkelanjutan. Keberlanjutan Week of Indonesia-Netherlands Education and Research (WINNER) 2025 yang sudah mencapai penyelenggaraan keenamnya menunjukkan komitmen dalam berkontribusi untuk dunia pendidikan, penelitian dan inovasi, dari level pemerintahan hingga teknis.

"Sejalan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, dengan kepercayaan bahwa perguruan tinggi berperan besar tidak hanya dalam dunia akademik, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," kata Menteri Brian saat pembukaan WINNER 2025 yang digelar di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa (7/10).

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Fauzan Adziman mengatakan pihaknya memegang empat pilar untuk membangun suatu ekosistem yang berkelanjutan, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan pengembangan berkelas dunia, hilirisasi dan kerja sama, serta kebijakan pengembangan teknologi yang adaptif.

Sementara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda Gouke Moes menekankan mengenai sejarah panjang dan kaya akan budaya antara Indonesia dengan Belanda. Menurut dia, dengan mempersatukan keahlian dalam bidang riset dan inovasi, kedua negara dapat memperkuat satu sama lain.

“Sama seperti ilmu pengetahuan, kolaborasi internasional bersifat tak terbatas. Mari terus saling menyebarkan ilmu pengetahuan, mengembangkan apa yang dipahami, dan terus bekerja bersama untuk masa depan yang lebih baik,” ujar Gouke.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang bagi para peserta WINNER 2025. Menurut dia, terdapat tantangan global baru yang dihadapi sekarang. “Kegiatan seperti WINNER ini dapat menanamkan nilai keingintahuan, resiliensi, dan kerja sama antarpeserta yang bisa mendorong penyelesaian tantangan yang ada,” katanya.

WINNER 2025 mendorong kolaborasi dan saling berbagi praktik baik antara peneliti, pembuat kebijakan, industri, dan masyarakat dari Indonesia dan Belanda. Dengan tema “Building a Sustainable Future through Education and Research”, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk ruang dialog antara berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan-tantangan global.

“Kami tidak bisa membatasi diri sebagai negara atau kampus tertentu, tetapi harus bekerja bersama sebagai suatu ekosistem global. Forum seperti WINNER berperan penting dalam mendiskusikan ide, pengetahuan, dan saran yang beragam,” kata Menteri Brian. (esy/jpnn)