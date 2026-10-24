Wisata Halal Kian Berkembang, IMTF 2027 Perkuat Ekosistem Perjalanan Muslim

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Muslim Travel Fair atau IMTF 2027 dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Januari 2027 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Pameran yang memadukan sektor pariwisata, industri halal, dan gaya hidup muslim ini menargetkan 10 ribu pengunjung dengan melibatkan lebih dari 200 peserta pameran serta lebih dari 60 pembicara.

Direktur Utama PT Naganaya Indonesia International selaku penyelenggara IMTF Aditya Adiguna mengatakan perjalanan wisata muslim saat ini tidak lagi sebatas aktivitas mengunjungi destinasi tertentu.

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Menurut dia, perjalanan wisata muslim telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem yang melibatkan gaya hidup, kebijakan, industri halal, hingga komunitas.

"Soft launching ini bukan sekadar pembuka, tetapi ajakan untuk melihat perjalanan muslim lebih luas dari sekadar berpindah tempat. Ada gaya hidup, kebijakan, layanan, dan komunitas yang saling terhubung," ujar Aditya dalam keterangannya, Sabtu (24/10).

IMTF 2027 mengusung tema Spiritual Journeys for The Modern Moeslem yang menggabungkan aspek spiritual, perjalanan ibadah, wisata religi, dan kebutuhan gaya hidup muslim modern.

Pameran tersebut akan menempati area seluas 15 ribu meter persegi di Exhibition Hall 1 dan 2 ICE BSD City.

Terdapat enam sektor industri yang akan dihadirkan, yakni perjalanan halal dan umrah, fesyen muslim, perbankan dan keuangan syariah, kuliner halal, kesehatan dan perawatan diri halal, serta kajian dan forum keislaman.