Wisata Pantai dan Pusat Bisnis Menyatu di CBD Beachwalk PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan PIK2 kembali menghadirkan terobosan baru lewat pembangunan CBD Beachwalk, destinasi wisata pantai modern yang menawarkan hamparan pasir putih, ruang publik tepi laut, hingga peluang investasi dalam satu kawasan.

Berada tepat di garis pantai sepanjang kurang lebih 4 kilometer, kawasan ini disiapkan sebagai ikon baru wisata urban di Jakarta Utara.

Letaknya berada di pintu masuk utama PIK2 membuat CBD Beachwalk mudah dijangkau. Pengunjung bisa datang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, termasuk bus Transjabodetabek T31 PIK2–Blok M.

Dari Tol PIK2 hanya berjarak sekitar dua menit, sepuluh menit menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan tujuh menit dari Pantai Indah Kapuk.

CBD Beachwalk dirancang sebagai ruang wisata tepi laut yang nyaman dan inklusif. Dermaga sepanjang 300 meter siap menjadi titik berlabuh yacht dan speed boat. Kawasan ini juga membuka opsi wisata bahari dengan keberangkatan menuju pulau-pulau sekitar.

Fasilitas pedestrian tak kalah menarik. Jalur pejalan kaki sepanjang 1 kilometer dengan lebar hingga 15 meter menatap langsung ke laut. Travelator yang mengarah ke pemandangan pantai serta jalur buggy car, stroller, dan kursi roda membuat area ini ramah untuk semua usia.

Saat malam tiba, permainan cahaya artistik besutan LITAC menjadikan kawasan ini semakin menawan.

Hiburan dan fasilitas gaya hidup turut disiapkan. Hyatt Place dengan kapasitas 250 kamar sudah resmi menjadi bagian dari pengembangan CBD Beachwalk.