Wisatawan Belanda Dianiaya Warga di Manokwari

jpnn.com - Polisi mengerahkan tim khusus dan unit reaksi cepat untuk memburu pelaku penganiayaan terhadap seorang wisatawan berkebangsaan Belanda berinisial YD, di Manokwari, Papua Barat pada Minggu sekitar pukul 11.00 WIT.

Kapolresta Manokwari Kombes Ongky Isgunawan menyebut pengerahan personel tersebut menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui layanan telepon 110 Polri.

“Kami turunkan timsus dan tim URC untuk buru pelaku penganiayaan satu wisatawan di Jalan Asrama Tingkat, Amban, Manokwari,” kata Ongky, Minggu (25/10/2026).

Setelah menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian perkara untuk mengamankan situasi, sekaligus mengevakuasi korban untuk mendapatkan pertolongan medis.

Polisi juga mengumpulkan informasi dan meminta keterangan saksi untuk menelusuri keberadaan pelaku serta mengungkap kejadian tersebut.

"Kami akan menangani perkara ini secara transparan, profesional, dan prosedural," ujarnya.

Baca Juga: BEM SI Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan soal Karhutla

Kombes Ongky mengatakan bahwa kepolisian memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, termasuk warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah hukum Polresta Manokwari.

Warga yang mengetahui informasi terkait kejadian maupun keberadaan pelaku diharapkan segera melapor kepada aparat kepolisian untuk membantu proses penyelidikan.