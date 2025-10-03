Wisatawan Mancanegara Berdatangan, Antusias Menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3–5 Oktober.

Suasana di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, terasa berbeda.

Derap langkah para wisatawan mancanegara tampak memenuhi terminal kedatangan, membawa aura antusiasme menuju ajang balap motor paling bergengsi di dunia.

Sambutan hangat langsung menyapa mereka.

Replika grafiti Pertamina Grand Prix of Indonesia berdiri mencolok, spot foto dengan pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menjadi rebutan.

Sementara nuansa budaya lokal berupa motif tenun ikat khas Suku Sasak menambah eksotisme di area bandara.

Suasana ini membuat para tamu seolah langsung diajak masuk ke dalam euforia Mandalika.

Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama.