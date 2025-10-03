menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Wisatawan Mancanegara Berdatangan, Antusias Menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Wisatawan Mancanegara Berdatangan, Antusias Menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Wisatawan Mancanegara Berdatangan, Antusias Menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wisatawan baik domestik maupun mancanegara mulai berdatangan ke Lombok untuk bisa menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang akan digelar pada 3-5 Oktober. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3–5 Oktober.

Suasana di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, terasa berbeda.

Derap langkah para wisatawan mancanegara tampak memenuhi terminal kedatangan, membawa aura antusiasme menuju ajang balap motor paling bergengsi di dunia.

Baca Juga:

Sambutan hangat langsung menyapa mereka.

Replika grafiti Pertamina Grand Prix of Indonesia berdiri mencolok, spot foto dengan pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menjadi rebutan.

Sementara nuansa budaya lokal berupa motif tenun ikat khas Suku Sasak menambah eksotisme di area bandara.

Baca Juga:

Suasana ini membuat para tamu seolah langsung diajak masuk ke dalam euforia Mandalika.

Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama.

Wisatawan baik domestik maupun mancanegara mulai berdatangan ke Lombok untuk bisa menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI