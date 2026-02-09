Wisatawan Tenggelam di Pantai Sine Tulungagung Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Seorang wisatawan yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (9/2) pagi.

Koordinator Pos SAR Basarnas Trenggalek Bayu Prasetyo mengatakan korban bernama Muhamad Attaya Ulum (20), warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ditemukan terdampar di dekat batu karang sekitar 100 meter dari titik awal dilaporkan terseret ombak.

Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kemudian mengevakuasi jasad wisatawan tersebut. "Korban ditemukan sekitar pukul 05.45 WIB oleh Tim Potensi SAR saat melaksanakan patroli rutin di kawasan Pantai Sine sebelum pencarian hari ketiga dimulai," kata Bayu.

Dia menjelaskan patroli pagi merupakan bagian dari prosedur standar sebelum Operasi SAR dilanjutkan.

Saat menyusuri garis pantai, petugas melihat sesosok tubuh tergeletak di dekat batu karang dan segera melakukan pengecekan untuk memastikan identitas temuan tersebut.

Setelah dipastikan identik dengan ciri-ciri korban yang dicari, Tim Potensi SAR langsung melaporkan temuan itu ke Pos SAR Basarnas Trenggalek.

Petugas kemudian bergerak menuju lokasi penemuan untuk melakukan proses evakuasi. "Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan selesai sekitar pukul 06.30 WIB," ujar Bayu.

Korban selanjutnya dibawa ke RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk penanganan medis lebih lanjut, serta proses administrasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.