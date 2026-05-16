Wisatawan Tewas Terseret Ombak di Pantai Madasari Pangandaran

jpnn.com - PANGANDARAN - Seorang wisatawan Siti Atika (58) tewas setelah digulung ombak saat berswafoto di kawasan zona bahaya Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jumat (15/5).

Korban yang merupakan warga Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, itu selanjutnya dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga.

"Betul, telah terjadi laka laut, terseret ombak ketika salah satu wisatawan dengan beserta keluarganya berfoto-foto di pinggir pantai," kata Plt Kepala Seksi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yusdiana.

Kini korban sudah diserahkan ke pihak keluarganya. Yusdiana menjelaskan peristiwa itu bermula ketika korban bersama keluarganya bermain sambil foto-foto di Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jumat sekitar pukul 07.00 WIB.

Dia menjelaskan bahwa Pantai Madasari merupakan kawasan wisata yang dilarang untuk berenang karena zona bahaya. Tanpa disadari, korban yang berada di pinggir pantai tiba-tiba diterjang ombak besar sampai akhirnya terbawa arus.

"Dia terbawa arus ke tengah, ada arus lagi kebalikan, baru ditolong sama keluarga dan Karang Taruna," ungkapnya.

Dia menyampaikan korban akhirnya dievakuasi kemudian langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, namun di pertengahan jalan korban meninggal dunia.

Yudsiana menyebut kondisi korban terdapat luka benturan yang diduga dampak hantaman ombak kemudian terbentur batu karang. Sebab, di pantai tersebut terdapat banyak batu karang yang besar.