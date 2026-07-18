Wisawatan Hilang Terseret Ombak di Pangandaran belum Ditemukan, Tim SAR Terus Melakukan Pencarian

jpnn.com - PANGANDARAN - Seorang wisatawan bernama Mohamad Rizki (20) yang hilang terseret ombak saat berenang di kawasan Pantai Barat, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, masih belum ditemukan.

Tim Search And Rescue (SAR) Gabungan sampai saat ini masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang merupakan warga warga Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jabar, itu.

"Satu orang masih dicari," kata Komandan Tim Rescue Pos SAR Pangandaran Edwin Purnama saat dihubungi melalui telepon seluler di Pangandaran, Sabtu (18/7).

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Dia menuturkan kecelakaan laut yang menimpa Mohamad Rizki itu terjadi di kawasan objek wisata Pantai Barat Pangandaran, Jumat (17/7) petang.

Menurut dia, korban terseret arus ke tengah lautan bersama temannya. Namun, teman korban berhasil diselamatkan, sedangkan Rizki hilang tenggelam.

"Korban tenggelam terseret arus laut di objek wisata Pantai Barat Pangandaran. Dua orang selamat dan satu orang hilang tenggelam dan belum ditemukan," ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa kejadian itu bermula ketika korban bersama dua temannya berenang di Pantai Barat Pangandaran sejak pukul 16.30 WIB.

Namun, tanpa diduga, ketiga korban terbawa arus ombak ke tengah lautan sekitar pukul 18.00 WIB.