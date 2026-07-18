Wisawatan Hilang Terseret Ombak di Pangandaran belum Ditemukan, Tim SAR Terus Melakukan Pencarian
jpnn.com - PANGANDARAN - Seorang wisatawan bernama Mohamad Rizki (20) yang hilang terseret ombak saat berenang di kawasan Pantai Barat, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, masih belum ditemukan.
Tim Search And Rescue (SAR) Gabungan sampai saat ini masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang merupakan warga warga Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jabar, itu.
"Satu orang masih dicari," kata Komandan Tim Rescue Pos SAR Pangandaran Edwin Purnama saat dihubungi melalui telepon seluler di Pangandaran, Sabtu (18/7).
Dia menuturkan kecelakaan laut yang menimpa Mohamad Rizki itu terjadi di kawasan objek wisata Pantai Barat Pangandaran, Jumat (17/7) petang.
Menurut dia, korban terseret arus ke tengah lautan bersama temannya. Namun, teman korban berhasil diselamatkan, sedangkan Rizki hilang tenggelam.
"Korban tenggelam terseret arus laut di objek wisata Pantai Barat Pangandaran. Dua orang selamat dan satu orang hilang tenggelam dan belum ditemukan," ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa kejadian itu bermula ketika korban bersama dua temannya berenang di Pantai Barat Pangandaran sejak pukul 16.30 WIB.
Namun, tanpa diduga, ketiga korban terbawa arus ombak ke tengah lautan sekitar pukul 18.00 WIB.
Seorang wisatawan yang hilang terseret ombak di Pangandaran belum ditemukan. Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemancing Tenggelam di Pantai Pulau Merah belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak
- ABK Tercebur ke Laut di Pacitan Ditemukan Meninggal Dunia
- Pemancing Hilang di Sungai Brantas Tulungagung, Tim SAR Intensifkan Pencarian
- Tim SAR Gabungan Intensifkan Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Komering
- Nenek Hilang di Hutan Lingga Ditemukan dalam Kondisi Selamat
- Nelayan Hilang di Perairan Subi, Tim SAR Gabungan Bergerak Pencarian