Wisuda 458 Mahasiswa, USBR Tekankan Kompetensi Digital Hadapi Dunia Kerja
jpnn.com, LEBAK - Penguasaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu kompetensi yang perlu dimiliki lulusan perguruan tinggi untuk menghadapi perubahan dunia kerja.
Universitas Setia Budhi Rangkasbitung (USBR) pun mendorong penguatan kompetensi tersebut melalui inovasi dan kolaborasi dalam pendidikan tinggi.
Komitmen itu disampaikan dalam Wisuda ke-26 USBR yang diikuti 458 mahasiswa di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Sabtu (31/10).
Mengusung tema “USBR Mengabdi”, kegiatan ini menjadi momentum bagi kampus untuk menegaskan pentingnya kesiapan lulusan menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
Rektor USBR Iman Sampurna mengatakan penguasaan teknologi semakin dibutuhkan agar lulusan perguruan tinggi mampu beradaptasi dan bersaing di dunia kerja.
Karena itu, institusi pendidikan perlu terus menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat kompetensi lulusan.
“Melalui kerja sama dan pemanfaatan teknologi AI, diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi serta kompetensi para lulusan sehingga mampu menjawab tantangan zaman, adaptif, dan memiliki daya saing serta reputasi yang baik di dunia kerja,” kata Iman.
Rektor USBR Iman Sampurna mengatakan penguasaan teknologi semakin dibutuhkan agar lulusan perguruan tinggi mampu beradaptasi dan bersaing di dunia kerja
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Warkop Agam Laen Resmi Dibuka di Margonda Depok, Salah Satu Destinasi Kuliner Bagi Mahasiswa
- Polda Jabar Buka Suara soal Mahasiswa yang Diamankan Pascakericuhan 20 Oktober di Bandung
- Mahasiswa Terpilih Ikut Pelatihan Potensi Diri dari PP GMH
- Metranet dan Jayantara Jalin Kerja Sama Strategis Perkuat Ekosistem Pendidikan Digital
- Kembali Turun ke Jalan, Poros Barisan Mahasiswa Bandung Tagih Janji Prabowo-Gibran
- Dirut Telkom: Infrastruktur dan Keamanan Digital jadi Fondasi Industri AI Masa Depan