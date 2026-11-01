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Wisuda 458 Mahasiswa, USBR Tekankan Kompetensi Digital Hadapi Dunia Kerja

Wisuda 458 Mahasiswa, USBR Tekankan Kompetensi Digital Hadapi Dunia Kerja
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Wisuda ke-26 USBR yang diikuti 458 mahasiswa di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Sabtu (31/10/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, LEBAK - Penguasaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu kompetensi yang perlu dimiliki lulusan perguruan tinggi untuk menghadapi perubahan dunia kerja.

Universitas Setia Budhi Rangkasbitung (USBR) pun mendorong penguatan kompetensi tersebut melalui inovasi dan kolaborasi dalam pendidikan tinggi.

Komitmen itu disampaikan dalam Wisuda ke-26 USBR yang diikuti 458 mahasiswa di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Sabtu (31/10).

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Mengusung tema “USBR Mengabdi”, kegiatan ini menjadi momentum bagi kampus untuk menegaskan pentingnya kesiapan lulusan menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Rektor USBR Iman Sampurna mengatakan penguasaan teknologi semakin dibutuhkan agar lulusan perguruan tinggi mampu beradaptasi dan bersaing di dunia kerja.

Karena itu, institusi pendidikan perlu terus menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman.

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Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat kompetensi lulusan.

“Melalui kerja sama dan pemanfaatan teknologi AI, diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi serta kompetensi para lulusan sehingga mampu menjawab tantangan zaman, adaptif, dan memiliki daya saing serta reputasi yang baik di dunia kerja,” kata Iman.

Rektor USBR Iman Sampurna mengatakan penguasaan teknologi semakin dibutuhkan agar lulusan perguruan tinggi mampu beradaptasi dan bersaing di dunia kerja

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