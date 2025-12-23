Wisuda ke-20 President University Luluskan 1.644 Mahasiswa, Dihadiri Belasan Duta Besar

jpnn.com, JAKARTA - President University (PresUniv) kembali mempertegas posisinya sebagai universitas internasional di Indonesia melalui gelaran Wisuda ke-20.

Sebanyak 1.644 lulusan resmi dilepas, termasuk 74 mahasiswa internasional dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Pakistan, hingga Palestina.

"Angka lulusan internasional tahun ini melonjak signifikan, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 35 mahasiswa," kata Rektor President University, Handa S. Abidin, Selasa (23/12).

Mahasiswa internasional yang mengikuti wisuda ke-20 antara lain berasal dari Amerika Serikat, China, Fiji, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Palestina, Sri Lanka, Timor Leste dan Vietnam.

Dalam seremoni yang berlangsung dalam bahasa Inggris, kegiatan wisuda ini menarik perhatian publik karena dihadiri oleh para diplomat berbagai negara. Tercatat duta besar dan perwakilan dari negara-negara seperti Mozambik, Rwanda, Sudan, Tanzania, Vietnam, Yordania, hingga Korea Republik turut hadir di lokasi.

Tak hanya dari korps diplomatik, dua srikandi di jajaran Kabinet Merah Putih juga hadir memberikan motivasi. Mereka adalah Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Irene Umar, yang juga merupakan alumni berprestasi President University lulusan 2008.

Dalam pidatonya, Wamenekraf Irene Umar mengenang masa kuliahnya dua dekade silam. Ia menegaskan bahwa ekosistem internasional di PresUniv adalah kunci suksesnya saat ini.

"Melihat hari ini begitu banyak mahasiswa yang diwisuda, saya makin yakin bahwa memilih President University 20 tahun lalu adalah keputusan tepat. Inilah tempat saya mendapatkan fondasi untuk menjadi diri saya yang sekarang," ungkap Irene Umar.