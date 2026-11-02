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Wisuda PMI di Taiwan, Universitas Terbuka Dorong Lulusan Lanjut S2

Wisuda PMI di Taiwan, Universitas Terbuka Dorong Lulusan Lanjut S2
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Wisuda pekerja migran Indonesia atau PMI di Taiwan, Ketua Senat Universitas Terbuka Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si. dorong lulusan lanjut S2. Foto tangkapan layar YouTube Universitas Terbuka TV

jpnn.com, JAKARTA - Kesibukan bekerja di negeri orang tidak menghalangi para pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang mayoritas merupakan PMI mengikuti prosesi wisuda di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Minggu (1/11).

Prosesi wisuda yang digelar secara hibrida, yakni melalui pertemuan langsung dan daring, menjadi momen penting bagi para lulusan yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan.

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Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka (UT) Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si. mengapresiasi perjuangan para mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di tengah kesibukan bekerja di luar negeri.

Chanif bahkan memberikan perhatian khusus kepada salah satu lulusan terbaik yang berhasil meraih indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,95.

Dia menilai pencapaian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu dan jarak bukan penghalang untuk meraih prestasi akademik.

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Chanif pun mendorong lulusan tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2 agar memiliki kesempatan lebih luas dalam mengembangkan karier.

"Saya sarankan untuk lanjut S2. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung," ujar Chanif dalam sambutannya.

Wisuda pekerja migran Indonesia atau PMI di Taiwan, Ketua Senat Universitas Terbuka dorong lulusan lanjut S2.

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