Witan Sebut Persija Tak Mau Terpeleset Lagi, Persebaya Jadi Target Kebangkitan
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memiliki motivasi tinggi menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2026/27.
Pemain Persija Witan Sulaeman menyebut persiapan timnya menjelang laga klasik tersebut berjalan dengan sangat baik.
Pesepak bola kelahiran 8 Oktober 2001 itu melihat rekan-rekannya punya motivasi tinggi untuk mengakhiri rentetan hasil buruk dalam dua laga tanpa kemenangan.
Tercatat pekan lalu Macan Kemayoran kalah dengan skor 1-2 saat melawan Dewa United Banten.
Pada tengah pekan ini Rizky Ridho dan kolega gagal membawa pulang poin penuh seusai ditahan imbang 1-1 dari PSMS Medan di I.League Cup 2026/27.
"Seperti yang disampaikan Coach Shin Tae-yong, persiapan tim berjalan sangat baik. Seluruh pemain juga memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan besok," ujar Witan.
Witan berharap Persija mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk meraih hasil maksimal.
Sejauh ini tim asal ibu kota itu tercatat belum terkalahkan saat bermain di hadapan publik sendiri.
Witan Sulaeman sebut laga melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (7/11) menjadi kebangkitan Persija Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Kondisi Shin Tae-yong Menjelang Persija Jakarta Vs Persebaya
- Persija vs Persebaya, Shin Tae Yong Pastikan Para Pemainnya Siap Tempur
- Persebaya dalam Situasi Sulit Menjelang Lawan Persija, Yuran Fernandes Punya Jawaban
- Persebaya Datang ke Markas Persija, Bernardo Tavares Paparkan Kunci Penting
- Hasil Minor Membayangi Persebaya, Yuran Fernandes Bidik Kebangkitan Lawan Persija
- Menjelang Duel kontra Persija, Bernardo Tavares Ingatkan Persebaya soal Bahaya Ini