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Witan Sebut Persija Tak Mau Terpeleset Lagi, Persebaya Jadi Target Kebangkitan

Witan Sebut Persija Tak Mau Terpeleset Lagi, Persebaya Jadi Target Kebangkitan
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Pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman (kanan) saat konferensi pers menjelang laga melawan Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium, Jumat (6/11). Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memiliki motivasi tinggi menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2026/27.

Pemain Persija Witan Sulaeman menyebut persiapan timnya menjelang laga klasik tersebut berjalan dengan sangat baik.

Pesepak bola kelahiran 8 Oktober 2001 itu melihat rekan-rekannya punya motivasi tinggi untuk mengakhiri rentetan hasil buruk dalam dua laga tanpa kemenangan.

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Tercatat pekan lalu Macan Kemayoran kalah dengan skor 1-2 saat melawan Dewa United Banten.

Pada tengah pekan ini Rizky Ridho dan kolega gagal membawa pulang poin penuh seusai ditahan imbang 1-1 dari PSMS Medan di I.League Cup 2026/27.

"Seperti yang disampaikan Coach Shin Tae-yong, persiapan tim berjalan sangat baik. Seluruh pemain juga memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan besok," ujar Witan.

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Witan berharap Persija mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk meraih hasil maksimal.

Sejauh ini tim asal ibu kota itu tercatat belum terkalahkan saat bermain di hadapan publik sendiri.

Witan Sulaeman sebut laga melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (7/11) menjadi kebangkitan Persija Jakarta.

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