WITF 2025 di NICE PIK 2, Momentum Kebangkitan Ekonomi & Pariwisata Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025 segera digelar di Nusantara International Convention & Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jakarta.

Pemerintah dan pelaku industri pariwisata bersiap memanfaatkan momentum baru untuk menggerakkan kembali sektor strategis yang sempat lesu akibat pandemi.

Event ini digadang sebagai salah satu pameran pariwisata terbesar di tanah air, menghadirkan berbagai destinasi unggulan dari dalam dan luar negeri.

Managing Director NICE, Ryan Adrian menyampaikan selain menjadi ruang promosi, WITF juga berperan sebagai platform diplomasi ekonomi pariwisata — mempertemukan para pelaku industri, pembuat kebijakan, serta investor dalam satu ruang interaksi strategis.

“WITF menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia ke kancah global sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai negara. Kami bangga NICE dipercaya menjadi tuan rumah bagi kegiatan ini,” ujar Ryan Rabu (8/10).

WITF 2025 menandai pergeseran arah promosi pariwisata nasional menuju pendekatan berbasis kolaborasi.

Selain itu, juga akan digelar program business-to-business (B2B) untuk memperluas jejaring antar pelaku industri dan memperkuat sinergi lintas sektor.

NICE dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan karena fasilitas modern, akses strategis, dan dukungan infrastruktur bertaraf internasional, kawasan ini dinilai ideal untuk mendorong posisi Indonesia sebagai pemain utama di ranah MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).