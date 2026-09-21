WIZSTREN Dorong Recovery Flores: Fokus Ekonomi, Air Bersih, dan Pendidikan Vokasi
jpnn.com, FLORES - WIZSTREN melakukan asesmen dan pendampingan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Asesmen tersebut difokuskan pada tiga kebutuhan strategis, yakni pemulihan ekonomi, akses air bersih, dan penguatan pendidikan vokasi.
Asesmen lapangan dilakukan langsung Direktur Eksekutif WIZSTREN Robert Edy Sudawan selama lima hari sejak 19 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan relawan lokal untuk memetakan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah Flores pascabencana.
Dalam bidang pemulihan ekonomi, WIZSTREN mengidentifikasi sekitar 12 hektare lahan produktif di Routing, Manggarai Timur, yang telah dimanfaatkan untuk pertanian jagung.
WIZSTREN tengah mengkaji dukungan permodalan melalui skema Qardhul Hasan dan/atau wakaf produktif untuk mengembangkan sektor pertanian sekaligus menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kebutuhan lain yang menjadi perhatian adalah akses air bersih. Masyarakat di Golo Sepang, Manggarai Barat, menghadapi keterbatasan sumber air tawar, termasuk kondisi air sumur yang asin.
WIZSTREN melakukan asesmen terhadap kebutuhan teknologi penyulingan atau desalinasi air sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat memiliki akses air bersih yang berkelanjutan.
Selain pemulihan ekonomi dan penyediaan air bersih, WIZSTREN menilai penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.
WIZSTREN mendorong recovery Flores dengan memperkuat ekonomi, akses air bersih, dan pendidikan vokasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 16.000 Liter Air Bersih Disalurkan untuk Warga Terdampak Kekeringan di Tangsel
- Jalankan Perintah Ketua DPD Gerindra Kalbar, Dyah Firrizqi Bagikan 12 Ribu Liter Air Bersih di Desa Wajok Hulu
- Wamendikdasmen: WSC Shanghai 2026 Tolok Ukur Kualitas Pendidikan Vokasi Indonesia
- Jangan Buang Sampah Anorganik, Bisa Ditukar Air Bersih lewat SULAP CSR PIK2
- UT Perluas Program Vokasi Mulai 2027, Terapkan Tes Masuk, Perkuat Praktik hingga 70%
- AHM Bawa Pendidikan Vokasi Berstandar Industri ke Ujung Timur Indonesia