WKI Naik Kelas di TOP GRC Awards 2026, Bambang Dwi Wijayanto Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) kembali mencatatkan prestasi dalam penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Pada ajang TOP GRC Awards 2026, WKI meraih predikat TOP GRC Awards 2026 - 4 Stars.

Penghargaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian WKI pada 2025 yang berada di level 3 Stars.

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Tak hanya perusahaan, Plt. Direktur Utama WKI Bambang Dwi Wijayanto juga mendapat penghargaan The Most Committed GRC Leader 2026.

Penghargaan itu diserahkan dalam acara TOP GRC Awards 2026 yang digelar Majalah TopBusiness di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (9/9).

Bambang mengatakan peningkatan tersebut menjadi dorongan bagi WKI untuk terus memperkuat penerapan governance, risk, and compliance (GRC).

Menurut dia, GRC tidak boleh hanya ditempatkan sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi.

"Bagi kami, GRC bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi. Kami integrasikan ke dalam setiap pengambilan keputusan bisnis," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (11/9).