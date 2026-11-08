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WKND Market Vol. 6 di Land’s End PIK2 Jadi Tempat Seru Berkumpul Keluarga & Komunitas

WKND Market Vol. 6 di Land’s End PIK2 Jadi Tempat Seru Berkumpul Keluarga & Komunitas
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WKND Market Vol. 6 di Land’s End PIK2 menjadi tempat seru untuk berkumpul keluarga dan komunitas. Foto: PIK2.

jpnn.com - Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga kini tidak harus selalu dengan berkunjung ke pusat perbelanjaan.

Kawasan Land’s End PIK2 di Kabupaten Tangerang, Banten, menawarkan pengalaman berbeda melalui gelaran WKND Market Vol. 6.

Event yang berlangsung pada 6–8 November 2026 itu menghadirkan beragam aktivitas dalam satu lokasi, mulai dari pasar kreatif, workshop, olahraga, hingga hiburan musik.

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Berlangsung di area Lighthouse Land's End PIK2, WKND Market memanfaatkan suasana terbuka di sekitar mercusuar sebagai tempat berkumpul bagi keluarga maupun komunitas.

Sejumlah pengunjung terlihat datang bersama anak-anak. Ada yang menikmati suasana pasar, mengikuti kegiatan kreatif, hingga duduk santai sembari mendampingi buah hati mencoba aktivitas yang tersedia.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah workshop kerajinan. Anak-anak dan orang dewasa dapat mencoba Pottery Workshop, Crochet Workshop, Moja Slime Workshop, serta Candle Workshop.

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Aktivitas tersebut memberi kesempatan kepada pengunjung untuk menghasilkan karya sederhana sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat.

Bagi pencinta olahraga, penyelenggara juga menghadirkan Open Play Padel bersama Papi Padel dan Pilates by Wardah.

Kawasan Land’s End PIK2 menawarkan pengalaman berbeda melalui gelaran WKND Market Vol. 6. Tempat seru untuk berkumpul keluarga dan komunitas.

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