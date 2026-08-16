WKRI Cabang Santa Theresia Gelar Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor, Begini Cara Mencegahnya

jpnn.com, JAKARTA - Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Santa Theresia menyelenggarakan Seminar Kesehatan tentang Bahaya Kanker dan Tumor serta upaya pencegahannya.

Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Peterus dan Andreas Gedung Karya Pastoral Gereja Santa Theresia pada Sabtu (15/8/2026).

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Mona Panggabean, A.Md.Keb. dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI).

Ketua WKRI Cabang Santa Theresia, Jakarta Pusat Conny Renny Raintung dan jajaran pengurus bersama Mona Panggabean dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) seusai Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor serta Upaya Pencegahannya di Ruangan Petrus dan Andreas, Gedung Karya Pastoral Gereja Santa Theresia, Jakarta pada Sabtu (15/8/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Ketua WKRI Cabang Santa Theresia, Conny Renny Raintung mengatakan seminar ini bertujuan agar peserta mendapat informasi dan pengetahuan seputar kanker dan tumor serta upaya pencegahannya.

“Kami berharap peserta seminar ini dapatkan pengetahuan sehingga menyampaikan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat terkait upaya pencegahan kanker dan tumor,” ujar Conny Renny Raintung saat memberikan sambutan pembukaan seminar.