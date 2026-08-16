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WKRI Cabang Santa Theresia Gelar Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor, Begini Cara Mencegahnya

WKRI Cabang Santa Theresia Gelar Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor, Begini Cara Mencegahnya
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Ketua WKRI Cabang Santa Theresia, Jakarta Pusat Conny Renny Raintung dan jajaran pengurus bersama Mona Panggabean dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) seusai Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor serta Upaya Pencegahannya di Ruangan Petrus dan Andreas, Gedung Karya Pastoral Gereja Santa Theresia, Jakarta pada Sabtu (15/8/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Santa Theresia menyelenggarakan Seminar Kesehatan tentang Bahaya Kanker dan Tumor serta upaya pencegahannya.

Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Peterus dan Andreas Gedung Karya Pastoral Gereja Santa Theresia pada Sabtu (15/8/2026).

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Mona Panggabean, A.Md.Keb. dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI).

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WKRI Cabang Santa Theresia Gelar Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor, Begini Cara Mencegahnya

Ketua WKRI Cabang Santa Theresia, Jakarta Pusat Conny Renny Raintung dan jajaran pengurus bersama Mona Panggabean dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) seusai Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor serta Upaya Pencegahannya di Ruangan Petrus dan Andreas, Gedung Karya Pastoral Gereja Santa Theresia, Jakarta pada Sabtu (15/8/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Ketua WKRI Cabang Santa Theresia, Conny Renny Raintung mengatakan seminar ini bertujuan agar peserta mendapat informasi dan pengetahuan seputar kanker dan tumor serta upaya pencegahannya.

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“Kami berharap peserta seminar ini dapatkan  pengetahuan sehingga menyampaikan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat terkait upaya pencegahan kanker dan tumor,” ujar Conny Renny Raintung saat memberikan sambutan pembukaan seminar.

WKRI Cabang Santa Theresia Gelar Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor, Begini Cara Mencegahnya

Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Santa Theresia menyelenggarakan Seminar Kesehatan tentang Bahaya Kanker dan Tumor serta upaya pencegahannya.

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