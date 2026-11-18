jpnn.com - WASHINGTON - Pengadilan di Amerika Serikat menjatuhkan vonis 27,5 tahun penjara kepada seorang warga negara Pakistan Asif Merchant (48) yang merencanakan pembunuhan terhadap Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, kata Departemen Kehakiman AS, Rabu.

Seorang warga negara Pakistan Asif Merchant (48) dijatuhi vonis 27,5 tahun penjara oleh Pengadilan di Amerika.

Vonis itu dijatuhkan Pengadilan di Amerika karena Asif Merchant merencanakan pembunuhan terhadap Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, kata Departemen Kehakiman AS, Rabu (18/11).

"Asif Merchant divonis hukuman 330 bulan penjara oleh Hakim Distrik Amerika Serikat, Eric R. Komitee, karena mencoba melakukan tindakan terorisme lintas negara dan pembunuhan bayaran," demikian menurut pernyataan.

Berdasarkan investigasi, Merchant tiba di AS pada April 2024 untuk menyusun aksi pembunuhan bermotif politik. Selain Trump, Merchant juga mempertimbangkan Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan mantan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, sebagai calon target aksinya.

Merchant ditahan pada 12 Juli saat berupaya meninggalkan AS. Departemen Kehakiman AS menyebut bahwa pada Maret, juri telah menyatakan Merchant bersalah karena berupaya melakukan tindakan terorisme dan mengatur kontrak pembunuhan bayaran. (antara/jpnn)