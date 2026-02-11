WN PNG Diterkam Buaya saat Mancing di Sungai Tami Ditemukan Tewas
jpnn.com - JAYAPURA - Seorang warga negara Papua Nugini David (21) yang diterkam buaya saat memancing di Sungai Tami, Kampung Moso, Kota Jayapura, Papua, ditemukan meninggal dunia.
Jenazah David ditemukan setelah tim melakukan pencarian dengan menggunakan drone dan berada sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara (TKP). Tim SAR Gabungan telah menemukan dan mengevakuasi jasad David.
"Saat ini jenazah sudah dievakuasi dan berada di RS Bhayangkara," kata Kepala Kantor SAR Jayapura Anton Sucipto di Sentani, Rabu (11/2).
Dia mengatakan insiden yang menimpa korban itu terjadi Selasa (10/2).
Saat itu, korban bersama rekan-rekannya memancing di Sungai Tami yang ada di Kampung Moso.
Tiba-tiba korban diterkam buaya yang kemudian menyeretnya ke dalam sungai.
Insiden itu kemudian dilaporkan David Prawar ke Kantor SAR Sentani yang kemudian dilakukan koordinasi dengan Polsek Muara Tami serta keluarga korban untuk dilakukan pencarian.
"Pencarian sudah dilakukan sejak Selasa (10/2) dengan menggunakan berbagai peralatan yang dimiliki namun tidak ditemukan dan dilanjutkan Rabu (11/2) hingga ditemukan dan dilakukan evakuasi," kata Anton Sucipto.
