WN Polandia Hilang di Pantai Tembles Bali Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - DENPASAR - Warga negara asing (WNA) asal Polandia, Marcin Dawid (44), yang hilang setelah terseret arus di Pantai Tembles, Kabupaten Jembrana, Bali, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Sempat dapat informasi dari rekan-rekan di Pantai Air Kuning, disampaikan bahwa ada penemuan mayat di pinggir Pantai Air Kuning," kata Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jembrana Dewa Hendri Gunawan dalam keterangan resmi di Denpasar, Kamis (3/7).

Dewa Hendri mengatakan jenazah korban ditemukan warga setempat dalam kondisi kaku di Pantai Yeh Kuning sekitar pukul 17.20 WITA pada Rabu (2/9). Posisi ditemukannya korban berjarak sekitar 7,5 kilometer ke arah barat dari lokasi awal kejadian.

Warga yang pertama kali melihat jasad WN Polandia tersebut langsung melapor ke pihak kepolisian setempat. Petugas SAR yang menerima laporan segera bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban.

"Selanjutnya, korban dievakuasi menuju RSU Negara menggunakan ambulans Biddokkes Polres Jembrana untuk proses penanganan lebih lanjut," ujar Dewa Hendri.

Peristiwa yang menimpa WNA asal Polandia itu berawal saat korban tiba di Pantai Tembles, Minggu (30/8) sekitar pukul 18.00 WITA. Kecurigaan korban terseret arus muncul setelah sepeda motor dan sejumlah barang miliknya ditemukan ditinggalkan di tepi pantai.

Baca Juga: WN Polandia Dibekuk Lantaran Terlibat Aktivitas KKB di Papua

Kantor Basarnas Bali baru menerima laporan kejadian pada Senin (31/8) pukul 05.55 WITA, yang mana informasi awal sempat menyebutkan korban adalah warga negara Inggris. Namun kepastian identitas korban sebagai WN Polandia baru terkonfirmasi pada hari kedua operasi pencarian berdasarkan kartu identitas yang ditemukan petugas.

Operasi SAR yang berlangsung selama tiga hari tersebut mengombinasikan penyisiran jalur laut, darat, dan udara. Tim menurunkan perahu karet untuk menyisir perairan ke arah barat serta mengerahkan drone thermal dari udara.