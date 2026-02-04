WNA Asal AS Ditemukan Tewas di Apartemen Kawasan Asia Afrika Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah unit apartemen di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/2).

Jenazah diketahui bernama Love Joren Moon, lahir di Texas, 12 Desember 1986, dengan alamat tercatat di N Bank St, Portland, Oregon, Amerika Serikat.

Penemuan jenazah itu terjadi pada Rabu (4/2) sekitar pukul 11.50 WIB di kamar nomor 28.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah seorang saksi mendapatkan permintaan dari pemilik untuk mengecek kamar karena penyewa belum melakukan check-out sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kapolsek Lengkong AKP Aldy Lazzuardy mengatakan bahwa saksi awalnya diminta menghubungi penghuni unit. Namun, setelah saksi menghubungi, tidak mendapatkan respons dari penghuni.

"Sekitar pukul 11.30 WIB, saksi mendapat telepon dari pemilik unit agar mengecek kamar nomor 28 karena batas waktu check out sudah tiba. Saat didatangi dan diketuk pintunya, tidak ada jawaban," kata Aldy saat dikonfirmasi.

Setelah menunggu sekitar 10 menit dan kembali melapor ke pemilik unit, saksi kemudian diminta membuka pintu kamar.

Pintu diketahui tidak dalam keadaan terkunci dan proses pembukaan direkam oleh saksi menggunakan ponsel.