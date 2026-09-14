WNA Australia dan Dua Anaknya Tewas di Legian Bali, Dibunuh?

jpnn.com, DENPASAR - Polisi menyelidiki kematian seorang warga negara Australia berinisial SDJ (57) bersama dua anaknya, ADS (10) dan LKS (3), di Legian Tengah, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/9).

Kepala Polresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan penyidik masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian ketiga korban.

"Penyidik masih melakukan pemeriksaan, termasuk olah TKP, pemeriksaan rekaman CCTV di TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk terhadap istri korban, untuk memastikan penyebab kematian para korban," ujar Leonardo di Denpasar, Senin.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 10.14 WITA di Arca Bungalow, Kuta. SDJ diketahui merupakan warga negara Australia, sedangkan kedua anaknya berkewarganegaraan Indonesia.

Informasi mengenai kondisi ketiga korban bermula sekitar pukul 08.30 WITA setelah seorang saksi bernama Nur Khamid (51) menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai istri korban yang berada di Jakarta.

Dalam sambungan telepon tersebut, saksi diminta membantu mengecek kondisi suami dan kedua anaknya yang tinggal di bungalow karena tidak dapat dihubungi.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, saksi mendatangi bungalow dan mencoba melihat ke dalam melalui jendela, namun tidak melihat adanya aktivitas maupun orang di dalam.

Saksi kemudian menemui pemilik bungalow dan menyampaikan informasi tersebut. Keduanya selanjutnya kembali ke bungalow untuk melakukan pengecekan.