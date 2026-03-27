WNA China Jadi Korban Pelecehan Seksual di Hotel Bali

Ilustrasi korban pelecehan seksual. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, DENPASAR - Seorang tamu hotel warga negara asing (WNA) asal China QY (32) menjadi korban pelecehan seksual di sebuah hotel wilayah Kabupaten Badung, Bali.

Mendapat laporan, polisi bergerak sampai akhirnya menangkap pelaku seorang pria.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes I Gede Adhi Muliawarman mengatakan pelaku bernama Kadek Yudi Prayoga (24), yang bekerja sebagai staf keamanan lepas di hotel tersebut.

"Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 25 Maret 2026 sekitar pukul 04.00 Wita di area akses menuju kamar korban di sebuah hotel di Jalan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung," kata Adhi Muliawarman, Jumat.

Dia mengatakan korban perempuan asal China bekerja sebagai peneliti farmasi.

Adhi menjelaskan kejadian bermula saat korban diantar oleh rekannya menuju hotel tempat menginap.

"Korban kemudian berjalan sendiri menuju kamar, namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga korban menuju front desk untuk meminta bantuan," katanya.

Di lokasi tersebut, korban bertemu dengan terduga pelaku yang merupakan petugas keamanan hotel.

