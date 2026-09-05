menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » WNA China Penyelundup Emas Ilegal 16 Kg di Bandara Sam Ratulangi Ditangkap

WNA China Penyelundup Emas Ilegal 16 Kg di Bandara Sam Ratulangi Ditangkap

WNA China Penyelundup Emas Ilegal 16 Kg di Bandara Sam Ratulangi Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polda Sulut bersama perwakilan Bea Cukai dan Imigrasi menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Aula Tribrata Polda Sulut. ANTARA/HO-Polda Sulut

jpnn.com - Penyelundupan 16 batang emas ilegal ke luar negeri melalui Bandara Sam Ratulangi Manado digagalkan jajaran Polda Sulawesi Utara (Sulut).

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah P. Hasibuan mengatakan emas seberat 16 kg itu diduga tidak memiliki izin resmi atau berasal dari tambang ilegal.

"Emas tersebut hendak dibawa keluar negeri oleh dua orang warga negara asing (WNA) asal China," kata Kombes Alamsyah di Manado, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:

?Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima Tim URC Polda Sulut pada Jumat, 4 September 2026.

Tim Polda Sulut menerima info adanya dugaan penyelundupan emas melalui Bandara Sam Ratulangi Manado menuju Singapura, sebelum dilanjutkan ke Hongkong.

?Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan berkoordinasi dengan pihak Bandara Sam Ratulangi melakukan pemantauan dan pengawasan ketat.

Baca Juga:

Sekitar pukul 12.00 WITA, dua koper milik terlapor terdeteksi oleh mesin X-Ray dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam bersama staf bandara, petugas menemukan 16 batangan logam emas di dalam koper tersebut.

?Dua orang terlapor berinisial XQI dan XQU, yang merupakan WNA asal China, langsung diamankan oleh petugas.

Penyelundupan 16 kg emas ilegal ke luar negeri melalui Bandara Sam Ratulangi Manado oleh dua WNA China digagalkan Polda Sulut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI