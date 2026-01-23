WNA Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Aceh, Imigrasi Datangi Lokasi

jpnn.com - Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh menelusuri dugaan adanya warga negara asing (WNA) terlibat aktivitas tambang emas ilegal di Desa Kareung Ateuh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.

"Pengecekan lapangan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab imigrasi, dalam memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Nicky Avry Muchelly kepada ANTARA, Jumat (23/1/2026).

Dia mengatakan pengecekan tersebut melibatkan berbagai unsur terdiri dari TNI, Polri, dan masyarakat di sekitar lokasi kejadian di Kabupaten Aceh Jaya.

Nicky Avry Muchelly mengatakan pengecekan yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

“Pengecekan ini kami lakukan menindaklanjuti beredar nya video yang viral di masyarakat, yang menginformasikan adanya keterlibatan WNA di lokasi penambangan ilegal di Kabupaten Aceh Jaya,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di lokasi kejadian, petugas imigrasi bersama tim gabungan tidak ditemukan keberadaan warga negara asing, serta tidak terdapat aktivitas penambangan yang sedang berlangsung saat tim berada di lapangan.

Namun, kata Nicky, tim menemukan beberapa tanda bekas aktivitas penambangan lama, seperti bekas galian tanah, peralatan penyaring emas yang sudah tidak digunakan, serta satu unit gubuk sederhana yang diduga pernah digunakan oleh para penambang.

Nicky Avry Muchelly menjelaskan Imigrasi Meulaboh pada prinsipnya tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga fungsi pelayanan dan pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif).