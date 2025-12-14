WNA Tewas Terseret Banjir di Badung, Korban Ditemukan Tersangkut di Bawah Jembatan

jpnn.com, BALI - Seorang wanita warga negara asing (WNA) ditemukan tewas diduga terseret banjir di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Minggu (1/12) dini hari sekitar pukul 01.10 Wita. Korban diduga menerobos banjir saat hujan deras melanda kawasan tersebut.

Pejabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, mengatakan korban ditemukan pada pukul 04.40 Wita setelah air sungai mulai surut.

"Korban ditemukan di bawah jembatan jalan menuju Canggu Pertiwi dalam keadaan meninggal dunia, di mana posisi korban tersangkut di antara dinding jembatan dan sela kayu yang tersangkut di bawah jembatan tersebut," kata Ayu di Badung, Minggu (14/12).

Evakuasi jenazah berhasil dilakukan oleh Tim Basarnas Provinsi Bali pada pukul 10.40 Wita. Namun, sepeda motor yang diduga digunakan korban belum dapat dievakuasi.

"Untuk kendaraan korban belum bisa dievakuasi karena kondisi terjepit di dalam gorong-gorong jembatan dan kondisi air yang masih besar menyulitkan untuk melakukan evakuasi," jelasnya.

Identitas korban, jenis kelamin perempuan, hingga berita ini diturunkan masih belum diketahui. Pencarian informasi terkait identitas dan tempat tinggal korban masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Jenazah telah dievakuasi ke RSUP Prof. IGN Ngoerah Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. (antara/jpnn)