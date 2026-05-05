menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » WNI Buronan Interpol Ini Tertangkap di Bandara Soetta

WNI Buronan Interpol Ini Tertangkap di Bandara Soetta

WNI Buronan Interpol Ini Tertangkap di Bandara Soetta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com - Tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menangkap warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar buronan Red Notice Interpol (RNI) terkait kasus penipuan daring (online) lintas negara.

Buronan berinisial LCS itu tertangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu (3/5/2025).

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebut penangkapan itu merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber lintas negara.

Baca Juga:

"Penangkapan terhadap tersangka LCS ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi lintas negara serta bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas," ucapnya.

LCS termasuk dalam DPO Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Dia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan online lintas negara yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di Kamboja.

Baca Juga:

Kasus tersebut tercatat memiliki sedikitnya 23 laporan polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Seluruh laporan tersebut kini ditangani terpusat oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri guna mempermudah proses penyidikan serta pemberkasan perkara.

Bareskrim Polri menangkap WNI yang masuk dalam daftar buronan atau DPO Red Notice Interpol (RNI) terkait kasus penipuan daring (online) lintas negara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI