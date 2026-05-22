WNI yang Diculik Israel Dibebaskan, Iman Sukri: Pemerintah Harus Kawal Sampai Pemulangan
jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri meminta pemerintah terus mengawal proses pemulangan para WNI yang diculik oleh Israel sampai benar-benar tiba di tanah air.
"Pemerintah harus terus mengawal sampai mereka benar-benar tiba di Indonesia," kata dia melalui keterangan persnya, Jumat (22/5).
Diketahui, Israel membebaskan para delegasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) setelah menculik mereka dari perairan Internasional.
Para delegasi GPCI berada dalam kapal di perairan internasional untuk mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotila 2.0 menuju Palestina.
Iman Sukri meminta pemerintah tidak lepas tangan setelah Israel membebaskan para delegasi GPCI, melainkan memastikan semua WNI bisa kembali ke Tanah Air.
“Koordinasi dengan seluruh pihak terkait perlu diperkuat agar tidak ada hambatan selama proses transit dan pemulangan,” ujar dia.
Iman Sukri mengatakan perlindungan negara terhadap WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama, terlebih dalam situasi konflik dan ketegangan kawasan yang berisiko terhadap keselamatan warga sipil.
Selain pengawalan kepulangan, Iman meminta pemerintah memastikan kondisi kesehatan para delegasi GPCI setelah diculik Israel.
Anggota Komisi DPR RI Ahmad Iman Sukri menyebut pemerintah perlu segera memulangkan WNI yang sudah dibebaskan Israel.
