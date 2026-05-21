WNI yang Diculik Israel Sudah Dibebaskan, Bakal Dipulangkan ke Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) memastikan sembilan delegasi mereka yang sempat diculik otoritas Israel di perairan internasional sudah dibebaskan.
Kutip Koordinator Media GPCI Harfin Naqsyabandy menyebut para delegasi yang ikut misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dalam proses deportasi.
"Telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel. Para delegasi saat ini sedang dalam proses deportasi," kata Harfin kepada awak media, Kamis (21/5).
Dia menyebutkan para delegasi GPCI langsung dibawa keluar dari Israel menuju Istanbul, Turki setelah dideportasi.
Namun, kata Harfin, para delegasi GPCI sempat mengalami aksi penghinaan dan pelecehan, pemaksaan posisi menyakitkan, hingga penganiayaan selama diculik otoritas Israel.
"Mengalami berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan," katanya.
Diketahui, kapal yang membawa delegasi GPCI yang melaksanakan misi kemanusiaan Global Sumud Flotila 2.0 diintersep otoritas Israel di perairan internasional, Senin (18/5) waktu setempat.
Kapal tersebut rencananya berlayar menuju Palestina dengan membawa bantuan logistik bagi warga Gaza.
Sembilan WNI yang sempat diculik otoritas Israel di perairan internasional sudah dibebaskan dan bakal dipulangkan usai proses deportasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sembilan WNI Diculik Israel, Kemenlu Upayakan Pemulangan Dalam Keadaan Sehat
- Imigrasi Tangerang Deportasi 19 WNA yang Diduga Terlibat Sindikat Love Scamming
- Sikapi Krisis WNI di Perairan Internasional, PP PMKRI Desak Pemerintah Evakuasi 9 Aktivis Gaza dan 4 Sandera di Somalia
- Israel Culik Aktivis Kemanusiaan dan Jurnalis, MPR: Pelanggaran Hukum Internasional
- Jurnalis dan Aktivis Kemanusiaan Indonesia Ditangkap Israel, Ini yang Dilakukan Kemlu
- Kemlu Konfirmasi 5 WNI Ditangkap Militer Israel