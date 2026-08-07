WNI yang Meninggal karena Tertabrak Mobil di Sydney Dimakamkan

Seminggu lamanya Nurhayati Pamungkas berjuang hidup dalam keadaan koma.

Senin lalu (03/08), ia mengembuskan nafasnya yang terakhir di Liverpool Hospital, sekitar satu jam dari kota Sydney, New South Wales.

Nurhayati dimakamkan Kamis kemarin (6/8) di pemakaman Rookwood, dengan shalat jenazah yang digelar di Masjid Lakemba.

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Sejumlah media lokal di Australia melaporkan ibu berusia 44 tahun ini, bersama seorang pejalan kaki lainnya, tertabrak mobil di kawasan Lakemba pekan lalu.

Dari rekaman CCTV terlihat sebuah Toyota Tarago putih menabrak keduanya sebelum menabrak dua mobil di sisi berlawanan dari The Boulevarde, seperti yang dilaporkan 7News.

Saksi mata mengatakan Nurhayati tidak sadarkan diri setelah terabrak dan menderita cedera kepala berat kemudian dibawa ke Liverpool Hospital.

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Pejalan kaki lainnya, seorang pria yang diperkirakan berusia 60-an, dilaporkan mengalami luka berat di bagian kepala dan dirawat di St George Hospital.

Dalam pernyataan resminya, Kepolisian NSW menyebut pengemudi, yakni seorang pria berusia 82 tahun, sempat ditangani paramedis di lokasi kejadian dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tes wajib.