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WO Kabur Menjelang Resepsi, Puluhan Calon Pengantin Terancam Gagal Menikah

WO Kabur Menjelang Resepsi, Puluhan Calon Pengantin Terancam Gagal Menikah
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Ilustrasi. Korban penipuan wedding organizer atau WO. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kebahagiaan yang seharusnya dirasakan Sunsun Nugraha Tasdik menjelang resepsi pernikahannya berubah menjadi kepanikan.

Pria asal Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung itu diduga menjadi korban penipuan wedding organizer (WO) yang dipercaya mengurus acara resepsinya.

Padahal, Sunsun dan pasangannya, Wulan telah melangsungkan akad nikah pada 1 Juni 2026 lalu.

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Resepsi pernikahan Sunsun dan istrinya, Wulan, dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026. Namun, dua pekan sebelum hari bahagia tersebut, pemilik WO berinisial SR, warga Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, diduga menghilang tanpa kabar.

Sunsun mengaku telah berupaya menghubungi perempuan tersebut, tetapi tidak mendapatkan respons.

Merasa dirugikan, dia bersama sejumlah calon pengantin lainnya melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar pada Sabtu (6/6/2026).

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"Saya dan teman-teman dari yang diduga menjadi korban dari salah satu wedding organizer yang ada di Kabupaten Bandung. Dugaan (penipuan) ini muncul ketika ada beberapa laporan dari teman-teman yang memang sudah terbukti dan sudah terjadi adanya penipuan terkait pelaksanaan pernikahan mereka yang tidak terlaksana karena tidak adanya pembayaran dari WO tersebut ke vendor-vendor yang sudah dijanjikan," kata Sunsun saat dikonfirmasi, Minggu (7/6).

Menurut Sunsun, mayoritas korban yang melapor hingga saat ini belum melaksanakan resepsi pernikahan.

Puluhan calon pengantin dan vendor di Bandung diduga menjadi korban WO bodong. Kerugian ditaksir mencapai Rp2,4 miliar dan dilaporkan ke Polda Jabar.

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