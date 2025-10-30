WOM Finance dan Pos Indonesia Kerja Sama Perluas Akses Layanan Pembiayaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) menjalin kerja sama strategis untuk perluasan akses layanan pembiayaan dengan PT Pos Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan MOU/PKS di Maybank Indonesia Head Office, Sentral Senayan III, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

WOM Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari PT Bank Maybank Indonesia melihat kerjasama yang dilakukan ini merupakan tonggak penting bagi WOM Finance dalam rangka menghadirkan layanan pembiayaan yang lebih inklusif, mudah dijangkau, dan terintegrasi.

Melalui kemitraan yang dilakukan ini, jaringan kantor POS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan difungsikan sebagai point of sales (titik layanan) untuk memberikan akses layanan pembiayaan dari WOM Finance yang meliputi informasi produk dan layanan dalam hal pengajuan pembiayaan oleh masyarakat.

Wakil Presiden Direktur WOM Finance Njauw Vido Onadi menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan dan memperkuat posisi WOM Finance di industri keuangan nasional.

“Kami melihat kolaborasi ini sebagai wujud nyata komitmen WOM Finance untuk terus menghadirkan layanan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam hal ini WOM Finance juga terus mendukung perluasan inklusi keuangan nasional dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan terintegrasi," kata Vido.

Dia mengatakan dengan dukungan jaringan Kantor POS Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah negeri, dirinya yakin dapat makin dekat dengan konsumen untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan maksimal.

"Melalui kemitraan ini, WOM Finance dan POS Indonesia berkomitmen menghadirkan sinergi yang akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menjadi bukti nyata dalam memperkuat ekosistem layanan keuangan khususnya untuk industri pembiayaan di Indonesia,” katanya. (rhs/jpnn)