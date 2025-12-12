WonderFace Hadir di Indonesia Membawa Era Baru Pengencangan Wajah

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan market kecantikan didorong oleh preferensi yang makin kuat terhadap prosedur minim-invasif dan non-invasif, karena hasilnya bisa memperbaiki kekencangan kulit dan elastisitas tanpa operasi, dengan risiko dan waktu pemulihan yang jauh lebih kecil (Presedence Research 2025).

Marketing Manager PT Regenesis Indonesia Dr Hellen Christianty menjelaskan teknologi yang paling populer mencakup sistem berbasis Radiofrequency (RF) dan juga Ultrasound therapy / HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), bahkan gabungan dengan metode seperti microneedling.

Metode-metode ini bekerja dengan merangsang produksi kolagen dan elastin, sehingga kulit menjadi lebih kencang dan struktur wajah lebih tersuport tanpa perlu sayatan ( Presedence Research 2025).

"Regenesis untuk kesekian kalinya kembali menghadirkan tren baru yang akan booming di 2026, di mana setiap orang ingin terlihat terbaik dalam versi dirinya bukan menjadi orang lain, bukan wajah yang berubah drastis, tapi wajah yang terasa kembali seperti dulu, yakni lebih segar, lebih kencang, dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun. seiring usia, otot wajah melemah, kulit mengendur, dan garis halus makin nyata," kata Founder Regenesis Indonesia Ron Pirolo.

Ron menambahkan di banyak negara Eropa, sudah bertahun-tahun ada teknologi yang dapat membantu wajah mengingat kembali kekuatannya bukan dengan menarik atau mengisi, tetapi dengan melatih otot wajah untuk bekerja kembali seperti saat muda.

Teknologi itu bernama WonderFace. Kini, untuk pertama kalinya, pengalaman ini tersedia di Indonesia.

Founder dan Medical Director EHA Group Clinic, Singapore yang hadir di ISWAM 2025 Dr Elias Tam menyatakan WonderFace lahir di Spanyol, dikembangkan oleh para ahli estetika Eropa yang percaya bahwa kecantikan terbaik adalah yang datang secara alami dari dalam tubuh. Mesin ini dibuat sepenuhnya di Spanyol dan mengikuti standar keamanan Eropa (CE Mark).

WonderFace adalah mesin estetika berstandar Eropa yang diproduksi sepenuhnya di Spanyol. Dibekali teknologi stimulasi neuromuskular + RF, WonderFace membantu pengencangan wajah, peningkatan tonus otot wajah, serta pengurangan tanda penuaan secara alami tanpa invasif.