Wonderians Resmi Hadir di Sociolla 11th Anniversary Bazaar, Banyak Promo hingga 90%

jpnn.com, JAKARTA - SVP Marketing Operations Social Bella Ghea Yantra menyampaikan untuk merayakan transformasi 11 tahun perjalanan, Sociolla kembali menghadirkan Sociolla 11th Anniversary Bazaar.

Pionir omnichannel beauty retailer di Indonesia di bawah naungan Social Bella itu menyelenggarakan event sebagai bentuk apresiasi kepada para beauty enthusiasts.

Diselenggarakan bertepatan dengan Ramadan pada 25 Februari – 1 Maret 2026 di The Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta, acara ini menghadirkan pengalaman belanja kecantikan yang komprehensif.

“Kami menghadirkan lebih dari 50 brand dan 1.000 lebih produk kecantikan lokal dan internasional sekaligus memperkenalkan IP karakter pertamanya,” ujar Ghea dikutip, Jumat (27/2).

Dia menjelaskan rangkaian perayaan Sociolla 11th Anniversary Bazaar memadukan pengalaman belanja dan eksplorasi kecantikan yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi SOCO.

Pengunjung dapat menikmati cart-free shopping experience, interactive booth activations, serta berbagai aktivitas dan penawaran menarik sepanjang acara, antara lain diskon hingga 90% untuk berbagai kategori produk kecantikan.

“Everyday Flash Sale. Extra Vouchers selama periode acara hingga Freebies dan Gift with Purchase (GWP) eksklusif dari brand partisipan,” jelas Ghea.

Dia juga menyebut sebagai agenda tahunan ikonik sesuai komitmennya, pameran kecantikan ini terus menjadi wadah bagi para beauty enthusiasts untuk mendapatkan produk kecantikan yang aman, tepercaya, dan 100% bersertifikasi BPOM.