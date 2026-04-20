Wondr Kemala Run 2026 Torehkan Sejarah, Hadiah Tetap Diberikan Meski Pemenang tak Hadir

jpnn.com, GIANYAR - Wondr Kemala Run 2026 yang digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center, Gianyar, mencatatkan sejarah unik dari sisi kemanusiaan, khususnya dalam kebijakan pembagian hadiah kepada para pemenang.

Mengusung tema “Charity for Indonesia”, ajang ini menghadirkan pendekatan berbeda dibandingkan banyak kompetisi lari profesional lainnya. Jika pada umumnya hadiah dapat dibatalkan apabila pemenang tidak hadir saat pengumuman di podium, Kemala Run 2026 justru menerapkan kebijakan “Absent Friendly”, di mana hadiah tetap diberikan meskipun pemenang tidak hadir secara fisik.

Kebijakan ini menjadi sorotan karena jarang diterapkan dalam event lari berskala besar, sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai inklusivitas dan kemanusiaan.

Baca Juga: Wondr Kemala Run 2026 Tuai Apresiasi Peserta hingga Dongkrak Ekonomi Bali

Dengan visi “Run for Charity, Run for Humanity,” penyelenggara dari Yayasan Kemala Bhayangkari menempatkan misi sosial sebagai prioritas utama. Penghargaan tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan prestasi pelari, sekaligus memperkuat semangat solidaritas.

Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan utama acara, yakni membantu korban bencana alam di Sumatra dan Aceh. Dalam konteks tersebut, nilai berbagi dan gotong royong menjadi lebih utama dibandingkan sekadar formalitas seremoni podium.

Dengan total hadiah Rp 3,7 miliar, wondr Kemala Run 2026 menegaskan posisinya sebagai salah satu event lari terbesar yang sukses mengintegrasikan olahraga, pariwisata, dan aksi sosial.

Adapun hadiah yang tetap diberikan kepada pemenang meskipun tidak hadir meliputi: 9 unit motor listrik, 4 unit sepeda motor Honda Beat, 6 paket wisata religi untuk pasangan suami-istri, 9 paket wisata religi untuk individu.

Ketua Panitia wondr Kemala Run 2026 Deni Agus Suryonugroho mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen penyelenggara.