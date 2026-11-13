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WONMI Hadirkan MEFALOSS, Perawatan Bentuk Tubuh dengan Kombinasi 5 Teknologi

WONMI Hadirkan MEFALOSS, Perawatan Bentuk Tubuh dengan Kombinasi 5 Teknologi
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WONMI Klinik menghadirkan MEFALOSS, program perawatan bentuk tubuh yang menggabungkan lima teknologi dalam satu rangkaian prosedur. Foto: dok sumber

jpnn.com - WONMI Klinik menghadirkan MEFALOSS, program perawatan bentuk tubuh yang menggabungkan lima teknologi dalam satu rangkaian prosedur.

Perawatan ini dirancang untuk membantu mengurangi lemak bawah kulit, memperbaiki tampilan kontur tubuh, serta meningkatkan kekencangan kulit tanpa melalui tindakan operasi.

Dokter WONMI Klinik, dr. Maria Risma Natalia, menjelaskan bahwa MEFALOSS memiliki pendekatan berbeda karena tidak hanya berfokus pada pengurangan lemak, tetapi juga memperhatikan komposisi dan kondisi jaringan tubuh secara menyeluruh.

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“Perawatan bentuk tubuh tidak hanya berbicara tentang menurunkan berat badan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari komposisi tubuh, penumpukan lemak di area tertentu, hingga kondisi dan kekencangan kulit,” ujar Maria.

Menurut dia, MEFALOSS mengintegrasikan lima perangkat teknologi, yakni Body Slim, Le Shape, Jordi Shape, Sineson, dan Slimming Capsule.

Masing-masing perangkat memiliki fungsi berbeda yang saling melengkapi dalam rangkaian perawatan.

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Body Slim digunakan untuk membantu menganalisis indikator komposisi tubuh sebagai dasar penyusunan target perawatan.

Selanjutnya, Le Shape menggunakan teknologi laser dioda dengan panjang gelombang 1.060 nanometer yang ditujukan untuk menangani lemak bawah kulit.

WONMI Klinik menghadirkan MEFALOSS, program perawatan bentuk tubuh yang menggabungkan lima teknologi dalam satu rangkaian prosedur

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