Wook Global Technology Gandeng YIAB Bantu Anak Muara Gembong, Bagikan ATK Rp 100 Juta

jpnn.com - PT Wook Global Technology terus memperluas jangkauan program tanggung jawab sosial perusahaannya, Wook Share Happiness dengan menyalurkan bantuan alat tulis kantor (ATK) senilai lebih dari Rp 100 juta ke wilayah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam menjalankan program tersebut, Wook Global Technology kali ini menggandeng Yayasan Inspirasi Anak Bangsa (YIAB) untuk menjangkau anak-anak di Taman Baca Muara Gembong.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada Kamis (27/8/2026) dan menjadi rangkaian lanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya menyasar 531 siswa di Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB), Kabupaten Bogor, pada 21 Agustus 2026.

Berbeda dari kegiatan sebelumnya, penyaluran kali ini menggunakan mitra distribusi yang berbeda demi menjangkau wilayah yang lebih terpencil, sejalan dengan komitmen perusahaan memperluas bantuan pendidikan sepanjang 2026.

Dalam acara di Muara Gembong, sekitar 40 anak hadir sebagai perwakilan peserta sekaligus mengikuti aktivitas reguler di taman baca. Bantuan ATK selanjutnya dititipkan kepada tim YIAB untuk proses penyaluran lanjutan di luar acara simbolis.

YIAB tercatat telah mengirimkan surat audiensi ke sejumlah sekolah di sekitar Muara Gembong, dengan empat sekolah menjadi sasaran awal yang mencakup sekitar 735 siswa. Prioritas penyaluran diberikan kepada peserta aktif Taman Baca Muara Gembong serta anak-anak dari keluarga yang membutuhkan berdasarkan rekomendasi pihak sekolah.

Ketua Tim CSR PT Wook Global Technology Junaidi menyebut perluasan program ke Muara Gembong merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjangkau wilayah yang selama ini masih terbatas akses terhadap sarana pendidikan.

"Setelah tahap pertama di Sekolah Cendekia BAZNAS, kami ingin memastikan manfaat program ini juga sampai ke daerah yang lebih jauh dan membutuhkan. Melalui kerja sama dengan YIAB, kami berharap bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan mendukung semangat belajar anak-anak di Muara Gembong," kata Junaidi, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2026).