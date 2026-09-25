WOOK Group Salurkan Bantuan Ratusan Juta Rupiah untuk Korban Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT

jpnn.com - WOOK Group menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuannya disalurkan melalui lembaga filantropi Dompet Dhuafa.

Bantuan berupa uang tunai dan produk dengan total nilai yang disebut mencapai ratusan juta rupiah. Perusahaan tidak merinci jumlah pastinya.

Menurut perusahaan, bantuan tersebut ditujukan untuk tanggap darurat dan pemulihan pascabencana, mulai dari obat-obatan, kebutuhan pokok, dan dapur bersih hingga dukungan pendidikan bagi anak-anak terdampak.

Founder WOOK Group Xu Long Hua mengatakan perusahaan punya tanggung jawab untuk hadir saat masyarakat mengalami kesulitan.

"Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat," kata Xu dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Direktur HRGA WOOK Group Rosita menyebutkan sebagian bantuan berasal dari karyawan yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya. Menurut dia, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dipakai sebagai sarana edukasi internal.

"Manajemen sumber daya manusia tidak hanya tentang produktivitas dan kompetensi, tetapi juga tentang membangun nilai kemanusiaan, empati, dan kepedulian," ujar Rosita.

Ketua Tim CSR WOOK Group Junaidi menjelaskan, bantuan tunai dapat digunakan untuk membeli obat-obatan, kebutuhan pokok, operasional dapur bersih, dan kebutuhan pemulihan lainnya.