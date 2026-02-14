WOOK Kucurkan Beasiswa Batch Kedua untuk Ratusan Mahasiswa Berprestasi USU

jpnn.com - PT Wook Global Technology memperkuat komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dengan meluncurkan program Beasiswa WOOK Batch Kedua bagi ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).

Program ini menyasar ratusan mahasiswa yang memiliki capaian akademik unggul, potensi kepemimpinan, serta kepedulian sosial sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pengembangan talenta bangsa.

Plt. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan USU Teuku Faisal mengapresiasi kesinambungan program tersebut.

Dia menilai kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi sangat krusial dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis.

"Kemitraan ini menjadi bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam membangun keberlanjutan kualitas sumber daya manusia," ujar Teuku Faisal dikutip dari siaran pers, Sabtu (14/2/2026).

Ketua CSR WOOK Group Companies Junaidi menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan perhatian serius manajemen terhadap dunia pendidikan.

Menurutnya, program ini merupakan arahan langsung dari Mr. Xu Long Hua, Founder dan CEO PT Wook Global Technology, agar pertumbuhan bisnis perusahaan selalu dibarengi dengan dampak sosial yang nyata bagi generasi muda.

"Pendidikan adalah fondasi penting kemajuan bangsa. Inisiatif ini lahir agar perusahaan tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memberi peluang nyata bagi mahasiswa terbaik," tutur Junaidi di hadapan para penerima beasiswa.