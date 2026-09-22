Worcas Group Bidik Pasar Global, Jadikan Kopi Premium Salah Satu Produk Unggulan

jpnn.com - JAKARTA - Worcas Group memperkuat pengembangan bisnis dengan mendorong berbagai produk unggulan menembus pasar yang lebih luas, termasuk retail global. Komitmen itu diungkapkan dalam Gala Dinner Worcas Group Bali 2026 bertema The Journey to a Masterpiece: Together We Grow, Together We Create Excellence” di The Meru Sanur Bali Beach Convention, Kamis (17/9). Acara tersebut menjadi ajang merayakan perjalanan perusahaan sekaligus memperkuat sinergi antarbagian dalam Worcas Group.

Dalam kesempatan tersebut, Worcas juga memperkenalkan karakter Worcas Kopi Premium sebagai salah satu produk yang membawa konsep pengalaman kopi Indonesia dalam segmen premium. Worcas Kopi Premium mengusung tagline “The Most Expensive Coffee in the World” sebagai bagian dari upaya membangun positioning produk di pasar premium.

Direktur Worcas Group Roysevelt mengatakan pengembangan produk akan terus diarahkan pada kualitas dan kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Kami ingin setiap lini bisnis memiliki karakter dan nilai yang kuat. Untuk produk premium, seperti Worcas Kopi, kami ingin membawa cita rasa dan kualitas kopi Indonesia ke level pengalaman yang berbeda, sekaligus membuka peluang untuk masuk ke pasar retail yang lebih luas,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Worcas Group telah berdiri sejak 1935 dan kini menjalankan bisnis di sejumlah sektor. Lini usaha tersebut antara lain konstruksi, layanan hukum melalui law firm, cokelat premium, kopi luwak premium, jaringan toko retail, hingga produk alat kesehatan seperti masker.

Menurut Roysevelt, perjalanan perusahaan selama ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh tim dan mitra yang terlibat.

“Bagi kami, pertumbuhan perusahaan bukan hanya tentang pencapaian bisnis, tetapi juga tentang bagaimana seluruh tim dapat tumbuh bersama dan menciptakan sesuatu yang memiliki nilai. Karena itu, kolaborasi menjadi bagian penting dalam perjalanan Worcas Group,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menambahkan bahwa momentum Gala Dinner juga menjadi pengingat bagi seluruh keluarga besar Worcas Group untuk menjaga kebersamaan di tengah pengembangan bisnis.