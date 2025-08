Worcas Group Dorong Efisiensi Distribusi lewat Kolaborasi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Worcas Group menyatakan komitmennya dalam membangun ekosistem distribusi yang lebih efisien dan kolaboratif melalui ajang Gala Dinner yang digelar di Jakarta, baru-baru ini.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 500 peserta, termasuk mitra bisnis, supplier, dan karyawan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Gala Dinner bertema “Stronger Together: Building the Future of Innovation” ini menjadi momentum strategis bagi Worcas Group untuk mempererat kemitraan bisnis, sekaligus merangkul seluruh elemen internal dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompetitif.

Kolaborasi menjadi fokus utama dalam acara ini, terutama dengan hadirnya perwakilan Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL), Irjen Pol (Purn.) Drs. H. Mudji Waluyo, S.H., M.M. Kemitraan dengan INKOPPOL diharapkan mendorong inovasi di sektor distribusi serta memperkuat perekonomian berbasis koperasi.

Direktur Worcas Group, Roysevelt menyampaikan bahwa pertumbuhan bisnis tidak cukup hanya bergantung pada inovasi produk.

Menurutnya, penguatan jaringan distribusi dan membangun sinergi dengan mitra strategis adalah kunci menghadapi dinamika pasar ke depan.

"Melalui kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan model bisnis yang lebih tangguh dan relevan,” ujar Roysevelt dalam sambutannya.

Selain agenda strategis, acara ini juga dirancang sebagai bentuk apresiasi bagi karyawan. Sesi pembagian doorprize dan grandprize digelar untuk memberikan penghargaan kepada individu yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pengembangan perusahaan selama setahun terakhir.