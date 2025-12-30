Worcas Group Perkuat Konsolidasi Bisnis Lewat Kantor Pusat Baru
jpnn.com, JAKARTA - Worcas Group memperkuat langkah konsolidasi bisnis dengan mengoperasikan kantor pusat baru di kawasan Pangeran Jayakarta, Jakarta.
Kehadiran kantor pusat ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas kerja, koordinasi internal, serta kesiapan menghadapi ekspansi bisnis ke depan.
Operasional kantor pusat baru tersebut mulai berjalan pada 23 Desember 2025, dan melibatkan seluruh jajaran manajemen serta karyawan Worcas Group.
Langkah ini dinilai sebagai upaya perusahaan membangun pusat kendali yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
Manajemen Worcas Group menilai penguatan infrastruktur organisasi menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan dukungan ruang kerja yang lebih terpusat dan representatif, perusahaan berharap produktivitas tim serta kualitas kolaborasi lintas divisi dapat terus ditingkatkan.
Direktur Worcas Group, Roysevelt, menyatakan bahwa pengoperasian kantor pusat baru mencerminkan konsistensi perusahaan dalam membangun organisasi yang solid dan berorientasi jangka panjang.
Menurutnya, pertumbuhan bisnis tidak hanya ditentukan oleh ekspansi pasar, tetapi juga oleh kekuatan internal perusahaan.
