Worcas Group Promosikan Kopi Luwak Indonesia di Pameran CIIE 2026 Shanghai

jpnn.com - Worcas Group membawa kopi luwak Indonesia ke ajang The 9th China International Import Expo (CIIE) 2026 di Shanghai, China, pada 5–10 November 2026.

Melalui brand Worcas Wild Kopi Luwak, perusahaan tersebut memperkenalkan produk kopi unggulan Indonesia kepada pengunjung dan pelaku bisnis dari berbagai negara.

Keikutsertaan Worcas Group dalam pameran internasional tersebut mendapat dukungan pemerintah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas pasar ekspor produk kopi nasional.

Partisipasi Worcas juga menarik perhatian media televisi nasional China, China Central Television (CTV). Peliputan tersebut memberikan eksposur lebih luas bagi kopi luwak Indonesia di pasar Tiongkok.

Selain itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, turut mengunjungi booth Worcas di Hall 8.1 C2-05.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap upaya pelaku usaha Indonesia dalam memperkenalkan produk unggulan nasional di pasar internasional.

Perwakilan Worcas Group mengatakan, keikutsertaan dalam CIIE 2026 merupakan kesempatan penting untuk memperluas jaringan bisnis sekaligus memperkenalkan karakteristik kopi luwak Indonesia.

"Kami bangga dapat kembali membawa kopi luwak Indonesia ke panggung internasional melalui CIIE 2026. Ini kesempatan berharga untuk memperkenalkan keunikan kopi Indonesia, membangun hubungan dengan mitra global, dan membuka peluang pasar yang lebih luas," ujar perwakilan Worcas Group dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Selasa (10/11).